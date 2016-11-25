Краснодар, 25 ноября, 2016, 08:52 — ИА Регнум. Российский «Краснодар» и австрийский «Ред Булл Зальцбург» сыграли вничью в матче пятого тура группового турнира Лиги Европы. Встреча, прошедшая 24 ноября в Краснодаре, завершилась со счетом 1:1.

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В составе хозяев поля голевыми действиями отметился нападающий Федор Смолов, у гостей мяч забил Мунас Даббур.

После пятого тура группового турнира Лиги Европы «Краснодар» занимает второе место в таблице, имея в активе 7 очков. «Ред Булл Зальцбург», набравший 4 балла, находится на 3-й позиции.

Таким образом, ничейный результат против «Зальцбурга» гарантировал «Краснодару» второе место в группе I и выход в 1/16 финала Лиги Европы.

Лига Европы. Группа I. 5-й тур.

«Краснодар» (Краснодар, Россия) — «Ред Булл Зальцбург» (Зальцбург, Австрия) — 1:1.

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