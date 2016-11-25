Монреаль, Канада, 25 ноября, 2016, 08:32 — ИА Регнум. В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс» на домашней арене переиграл «Каролину Харрикейнз». Встреча, прошедшая 24 ноября в Монреале, завершилась со счетом 2:1.

Nhl.com Матч «Монреаль Канадиенс» — «Каролина Харрикейнз»

У хозяев ледовой площадки голевыми действиями отличились Эндрю Шоу и Макс Пачьоретти. В составе гостей шайбу забросил Элиас Линдхольм.

После двадцать одной игры в чемпионате НХЛ хоккеисты «Монреаль Канадиенс» пока занимают первое место на «Востоке», имея в активе 32 очка. Клуб «Каролина Харрикейнз», набравший 20 баллов после девятнадцати встреч, находится на 12-й позиции.

Регулярный чемпионат НХЛ.

«Монреаль Канадиенс» (Монреаль) — «Каролина Харрикейнз» (Роли) — 2:1 (1:1, 0:0, 1:0).

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