Оксфорд, Великобритания, 25 ноября, 2016, 05:11 — ИА Регнум. Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг «абсолютно уверен» в верности избранного президента США Дональда Трампа военному альянсу, сообщает сайт НАТО 25 ноября.

Brasilpost.com Дональд Трамп

В своем выступлении в Оксфорде, состоявшемся ранее, Столтенберг отметил, что «все союзники приняли торжественное обязательство защищать друг друга, и это условие является абсолютным и безусловным».

Генсек НАТО считает, что Соединенные Штаты, являющиеся наиболее мощной в военном плане страной в альянсе, «останутся верны» всем своим основным обязательствам перед союзниками.

При этом Столтенберг не считает, что заявления нового президента США Дональда Трампа о «неэффективности» военного блока и необходимости отказа от поддержки тех стран, «которые не могут платить за защиту», как-то реально скажутся на американском участии в альянсе. В этом его убедил телефонный разговор с избранным лидером США — по словам Столтенберга, он «высказал полную преданность НАТО и идеалам коллективной безопасности».

«Я уверен в этом не только потому, что президент Трамп сказал об этом, но и потому, что сильное НАТО отвечает… интересам США», — сообщил Столтенберг.

Как передавало ИА REGNUM, основной темой выступления генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга стало обострение отношений военного блока с Россией и расширение организации на восток. По его словам, России следует «расслабиться и смириться» с приближением военного альянса к своим границам.