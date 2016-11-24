Санкт-Петербург, 25 ноября, 2016, 00:45 — ИА Регнум. 22-летняя Анастасия Солтан — дочь погибшего в августе в ДТП вместе с женой вице-спикера Заксобрания Петербурга Павла Солтана — погибла, выпав из окна. О трагедии сообщили родственники девушки. У Анастасии Солтан 24 ноября был день рождения.

Vk.com Анастасия Солтан. Скриншот страницы девушки в соцсети

«Я отдала ключи, как вы просили. Насти больше нет в живых. Бог мой», — написала в соцсети ее старшая сестра Вероника.

По данным «Лайфа», Анастасия выпала из окна шестого этажа квартиры, где находилась в последнее время. На месте происшествия работают сотрудники полиции и медики. Как сообщали СМИ, в последние дни девушка жила у подруги, однако накануне вернулась в пустующую родительскую квартиру.

«Очень люблю своих родителей, они мне многое дали, — говорила девушка в интервью Life78 за два дня до гибели. — Но я обижена на них за то, что они не дали мне понять, как можно жить без них. Как нужно жить без них. И что жизнь без них не заканчивается».

Анастасия Плотникова (Солтан) находилась в автомобиле вице-спикера петербургского парламента во время автокатастрофы 14 августа 2016 года. Ее отец погиб на месте, а мать скончалась спустя несколько часов в больнице. Девушка получила тяжелые травмы и переломы, долгое время находилась в больнице на лечении и реабилитации. Она передвигалась на костылях, однако сообщала друзьям, что быстро идет на поправку.

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Психическое состояние Насти серьезно подорвал конфликт с молодым мужем Алексеем Плотниковым, соратником по партии погибшего Павла Солтана, который, по словам девушки, не помогал ей во время лечения и реабилитации. В итоге несколько дней назад пара официально развелась по инициативе Анастасии.

Девушку сильно тяготило пребывание в больнице, и, вопреки настояниям старшей сестры и других родственников, она ушла из медучреждения и получила от сестры ключи от родительской квартиры.

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Павел Солтан погиб в ДТП на 43 километре трассы Парголово — Огоньки вечером 14 августа. Солтан был за рулем автомобиля Toyota Verso, в машине с ним находились жена и дочь. Toyota депутата столкнулась с автомобилем Mercedes-Benz С200, в котором также находилась семья из трёх человек. По данным прокуратуры Ленобласти, Toyota двигалась по своей полосе, а Mercedes вылетел на «встречку». Однако в популярной городской группе в социальной сети одна из пользователей утверждала, что ехала вслед за автомобилем Mercedes и видела своими глазами, что на встречную полосу вылетела именно депутатская Toyota.

Павел Солтан скончался на месте. Его жена в тяжелейшем состоянии была госпитализирована, но ее не удалось спасти. Дочь Анастасия попала в больницу. Три человека, находившихся в «Мерседесе», также были госпитализированы. Расследуется уголовное дело, которое скоро может оказаться в суде.