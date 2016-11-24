Краснодар, 25 ноября, 2016, 00:20 — ИА Регнум. Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов по итогам матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы между российским «Краснодаром» и австрийским «Зальцбургом» заявил, что важен результат — выход команды в 1/16 финала турнира, сообщает «Чемпионат».

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По его словам, игра «Краснодара» «была плохая, в первую очередь это заслуга соперника». «Мы смотрели их игры, это уже не та команда, которую мы обыгрывали в первом туре», — сказал Шалимов.

Он пояснил, что играть с «Шальке» было проще, несмотря на то, что в том матче кубанцы проиграли. «Игра была равная, но сегодня было тяжелее», — считает тренер «Краснодара». Теперь, по его мнению, команде надо перестраиваться на чемпионат — «впереди «Зенит».

Напомним, матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы с «Зальцбургом» российский футбольный клуб закончил ничьей — 1:1. Голы забили Мунас Даббур на 37-й минуте и Федор Смолов на 85-й.

«Краснодар» вышел в плей-офф Лиги Европы: по итогам 5 матчей ФК набрал 7 очков.