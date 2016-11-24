Воронеж, 24 ноября, 2016, 23:57 — ИА Регнум. Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко, осужденный за насильственные действия сексуального характера, вышел из колонии досрочно. Об этом сегодня, 24 ноября, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на адвоката Емельяненко Кахабера Долбадзе.

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Сообщается, что Емельяненко был освобожден из колонии в Воронежской области и вскоре поедет в Москву.

Напомним, в мае 2015 года Емельяненко был осужден на 4,5 года тюрьмы за изнасилование. Позднее суд заменил неотбытую часть наказания на исправительные работы сроком два года и 23 дня.

Прокуратура это решение оспорила. Но Воронежский областной суд постановил заменить неотбытый срок на два года исправительных работ.

Александр Емельяненко — один из самых известных российских бойцов ММА. Он является младшим братом Федора Емельяненко — легендарного бойца ММА, которого в США считают одним из лучших бойцов смешанного стиля.

Александр Емельяненко известный дебошир. В 2012 году он устроил дебош в самолете, после чего ему пришлось выплатить штраф. В октябре 2013 года он избил пенсионера в одном из московских кафе.