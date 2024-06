Санкт-Петербург, 24 ноября, 2016, 22:48 — ИА Регнум. Вице-премьер России Виталий Мутко гарантировал представителям ФИФА введение в эксплуатацию стадионов в Санкт-Петербурге и Сочи в декабре текущего года, сказав им по-английски «Ай гаранти», сообщает «Р-Спорт».

Дарья Антонова ИА REGNUM Виталий Мутко

Представители ФИФА 31 октября инспектировали стадион в Санкт-Петербурге, на котором должны состояться матчи Кубка конфедераций — 2017 и чемпионата мира — 2018. По итогам инспекции они высказали недовольство высоким уровнем вибрации футбольного поля. Ранее сообщалось, что ввод стадиона в эксплуатацию был запланирован на 30 декабря 2016 года.

По словам Мутко, с представителями ФИФА велись жаркие дискуссии и по вопросам готовности стадионов в Петербурге и Сочи, ФИФА хотело бы гарантий их ввода в эксплуатацию в декабре. «Я дал им гарантию. Я им сказал: «I guarantee», — заявил Мутко.

Напомним, Виталий Мутко, слабо владея английским языком, произнес свою знаменитую речь со словами Let me speak from my heart в Цюрихе перед заседанием исполкома ФИФА в 2010 году, в результате которого России предоставили право провести чемпионат мира по футболу в 2018 году.