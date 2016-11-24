Лондон, 24 ноября, 2016, 21:45 — ИА Регнум. «Доктор Мэтью Панчер, эксперт по радиации, который расследовал «убийство» (это слово взято в кавычки авторами оригинального текста — прим. ИА REGNUM ) Александра Литвиненко, найден в своем доме мертвым. На теле эксперта обнаружены многочисленные порезы, нанесенные двумя ножами. Патологоанатом, обследовавший тело умершего, предполагает, что это самоубийство, хотя и не исключает, что Панчеру «помогли» уйти из жизни».

Ryk Neethling Нож

Имена возможных «помощников» и организаций, которые они могут представлять, издание не называет. Что удивительно, если вспомнить недавний доклад коронера Роберта Оуэна, изобиловавший терминами «возможно», «скорее всего», «предположительно», «по всей видимости», оказывается, что в нем постоянно упоминается то, что в смерти Литвиненко виноваты «Кремль и КГБ».

Почему же на этот раз про всесильную карающую длань КГБ ни слова?

«Мистер Панчер работал в области радиационной защиты и дозиметрии, занимался изучением влияния полония на организм людей, имевших отношение к разработкам ядерного оружия в СССР. Он имел контракт с правительством Соединенных Штатов Америки, согласно которому должен был информировать Вашингтон обо всех деталях и результатах своей работы, — отмечает издание. — Пять месяцев назад Панчер побывал в России. По возвращении оттуда он сильно изменился, как утверждает его супруга. Он постоянно говорил, что «ошибся в определении кода, и теперь его посадят в тюрьму».

Разгадка страшной тайны кроется в следующем абзаце текста Daily Mail:

«Коллега Панчера Джордж Этерингтон рассказал, что тот был старшим в их группе. В феврале 2016 года доктор Панчер побывал в России, вернулся оттуда тихим и в подавленном состоянии. Он постоянно твердил, что допустил ошибку в расчетах и неверно информировал своих работодателей, за что может быть осужден и помещен в тюрьму».

Высказывания Джорджа Этерингтона наводят на мысль, что Александр Литвиненко был «подопытным кроликом» американских структур, проводивших «исследования о воздействии полония на человеческий организм», но «засвечиваться» в организации эксперимента на выживаемость, проведенного над бывшим сотрудником российской спецслужбы, в планы истинных вдохновителей проекта не входило. Литвиненко в качестве объекта для опытов был идеально подходящей фигурой: офицер ФСБ, ушедший служить охранником опального олигарха, имевшего трения с российским президентом… На таком объекте можно было «в темную» испытывать все что угодно — перевести стрелки на «российских врагов» не составляло большого труда.

«Коронер графства Оксфордшир Николас Грэм внес в протокол версию о самоубийстве», — завершает публикацию Daily Mail.

Что ж, вполне логично. Обвинить «руку Кремля» в нанесении «двумя ножами ран», по причине которых «самоубийца» истек кровью, было бы слишком неправдоподобно, а рассказать, кто в действительности стоит за этим «суицидом», не представляется возможным ввиду отсутствия улик и доказательств.