Орел, 24 ноября, 2016, 21:37 — ИА Регнум. В отношении майора полиции, отказавшей в помощи жительнице Орла, впоследствии убитой бывшим сожителем, возбуждено уголовное дело — по статье о халатности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Rae Allen Правосудие

По данным следствия, 17 ноября 36-летний мужчина в квартире одного из домов по Огородному переулку города Орла вступил в конфликт со своей бывшей подругой. Девушка вызвала полицию, однако сотрудники правоохранительных органов, прибывшие на место, никаких мер не приняли и уехали.

Через некоторое время мужчина избил свою бывшую подругу прямо на улице, а затем скрылся. Скорую и полицию вызвали уже прохожие. Девушку с тяжелыми травмами головы доставили в больницу, позже она скончалась.

По данным местных СМИ, родные убитой девушки в ее телефоне обнаружили запись разговора с полицией, прибывшей на вызов. В частности, сотрудница ей заявила: «Если он вас убьет, обязательно выедем, труп опишем, не переживайте!»

Более того, известно, что ранее девушка уже обращалась в полицию с жалобами на агрессию со стороны бывшего сожителя. Однако правоохранители ограничились беседой с мужчиной.

«В рамках расследования уголовного дела следователи проверят действия других сотрудников правоохранительных органов, прибывших по вызову, и дадут им соответствующую правовую оценку», — пояснили в СКР.

Сам сожитель убитой девушки задержан, ему предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть девушки. На данный момент он арестован.