Оксфорд, Великобритания, 24 ноября, 2016, 21:29 — ИА Регнум. Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг не согласен с позицией Москвы, считающей опасностью процесс расширения НАТО, заявил Столтенберг в ходе лекции в Оксфордском университете.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Амбиции НАТО

Генсек НАТО утверждает, что присоединение к альянсу Польши, Эстонии, Латвии, Литвы и Венгрии является не расширением НАТО, а всего лишь желанием этих стран присоединиться к Североатлантическому альянсу. «Это не НАТО расширяется, а Польша, Эстония, Латвия, Литва, Венгрия сами выразили желание присоединиться к альянсу», — уточнил Йенс Столтенберг.

«Нет, я не понимаю, когда в России выражают мнение, что расширение НАТО в Центральной и Восточной Европе — это провокация», — сказал он в ходе своей лекции в Оксфордском университете.

«России следовало бы расслабиться и принять то, что соседи могут сами выбирать свой путь», — отметил генсек НАТО Йенс Столтенберг.