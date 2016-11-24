Орел, 24 ноября, 2016, 17:35 — ИА Регнум. «Если вас убьют, мы обязательно выедем, труп опишем», — так отреагировала сотрудница полиции на просьбу о помощи жительницы Орла. Аудиозапись разговора накануне, 23 ноября, опубликовала «Комсомольская правда в Орле».

Jo Naylor Убийство

Громкое убийство, потрясшее Орел, произошло неделю назад, 17 ноября. Задержан подозреваемый — 36-летний мужчина. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального СУ СКР, возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

По версии следствия, мужчина «вступил в конфликт со своей знакомой, с которой ранее имел близкие отношения. В ходе ссоры злоумышленник жестоко избил девушку, после чего с места происшествия скрылся».

Полицию и скорую, как сообщили в СУ СКР, вызвали очевидцы — ссора происходила прямо на улице. Девушка с тяжелыми травмами головы была доставлена в медицинское учреждение, где впоследствии скончалась.

Между тем, пишет «Комсомольская правда в Орле» со ссылкой на родных убитой женщины, когда ссора началась, она вызвала полицию, и конфликт происходил уже в присутствии правоохранителей. Запись диалога позже обнаружили родные девушки на ее телефоне — уже после гибели.

«Вы нас больше не вызывайте, мы к вам не приедем», — говорит, по всей видимости, сотрудница полиции.

«Девушка, если что-то случится, вы выедете?» — спрашивает женщина.

«Если он вас убьет, обязательно выедем, труп опишем, не переживайте!» — реагирует сотрудница полиции.

Затем полиция уехала. Женщина была зверски избита своим сожителем прямо во дворе дома спустя менее часа после этой беседы.

По данным местных СМИ, днем ранее мужчина уже расправился с котом своей бывшей подруги. Более того, ранее она обращалась с заявлением в полицию. Но после беседы мужчину отпустили.

В УМВД заявили, что в отношении сотрудницы уже проводится служебная проверка, по результатам которой будет дана оценка ее действиям.