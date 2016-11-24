Ленинградская область, 24 ноября, 2016, 15:44 — ИА Регнум. Город воинской славы, райцентр Гатчина готов стать столицей Ленинградской области. Такое заявление сегодня, 24 ноября, в ходе заседания областного правительства сделал глава муниципального образования «Город Гатчина» Виталий Филоненко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Lenobl.ru Гатчинский дворец

Глава Гатчины в начале заседания правительства области по решению местного Совета депутатов наградил губернатора региона Александра Дрозденко почетным знаком «Гатчина — город Воинской славы». Также Виталий Филоненко сообщил, что в честь 220-летия Гатчины было решено присвоить Александру Дрозденко звание «генерал-губернатора Гатчины».

«Указом президента в апреле 2016 года Гатчине присвоен статус Города Воинской славы. В целях выразить признательность, мы хотим вручить почетный знак «Гатчина — Город Воинской славы» Александру Дрозденко», — сказал Филоненко, награждая губернатора.

А затем он внезапно намекнул, что правительству области неплохо было бы рассмотреть этот город в качестве будущего областного центра. «Гатчина готова стать столицей Ленинградской области», — сказал глава города.

Напомним, в настоящее время у Ленобласти нет столицы, а органы власти региона расположены в соседнем Санкт-Петербурге. О необходимости обзавестись собственной столицей говорили давно. Ранее звучали и предложения сделать столицей именно Гатчину.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2013 году Александр Дрозденко заявлял, что такой вариант рассматривается. «Раньше я говорил о том, что переезд вряд ли возможен. А — это дорого, Б — жалко Гатчину. Сегодня ситуация изменилась, район развивается, появляются новые условия для инвесторов, мне Гатчину жалко меньше, и в очередной раз эта идея появилась после заседания президентского совета в Гатчине», — заявлял Дрозденко.

Обсуждался этот вопрос и ранее. Еще в 2012 году предшественник Дрозденко — экс-губернатор Валерий Сердюков говорил, что «лицом области вполне может стать Гатчина, тем более к тому есть исторические предпосылки». Вторил ему и бывший спикер Заксобрания региона Александр Худилайнен, когда говорил, что «совершенно логично разместить административный центр в Гатчине».

На сегодняшний день Гатчина является крупнейшим населенным пунктом Ленинградской области с населением более 95 тыс. человек, а также административным центром Гатчинского района. Гатчина является промышленным, научным, культурным и образовательным центром Ленобласти.