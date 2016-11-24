Ростов-на-Дону, 24 ноября, 2016, 14:48 — ИА Регнум.

Победа футбольного клуба «Ростов» над «Баварией» из Мюнхена стала самой обсуждаемой за последние неполные сутки. Причем иностранные СМИ матчу 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА уделили внимание не меньше, чем российские издания. Так, например, испанская ежедневная спортивная газета Marca нашла сходство между форвардом жёлто-синих Сердаром Азмуном и нападающим «Барселоны» Лионелем Месси, передает корреспондент ИА REGNUM 24 ноября.

Fc-rostov.ru ФК «Ростов»

Издание сравнило забитые голы двух футболистов в ворота «Баварии» в своём микроблоге Twitter. Так, оба игрока отправили мячи практически в одном стиле, то есть обыграв игрока немецкой обороны Джерома Боатенга.

Стоит отметить, что Сердара Азмуна уже давно называют еще «иранским Месси». Правда, самому игроку такое сравнение не по душе. Видимо, форвард «Ростова» считает свой стиль игры индивидуальным. «Какой из меня Месси? У меня нет такой техники, мы с ним вообще разные игроки. Если честно, то мне не нравятся подобные сравнения», — отмечал ранее Азмун.

Между тем, к игроку донской команды не раз присматривались иностранные клубы. Так, иранский нападающий попал под пристальный взгляд селекционеров из «Ливерпуля», ПСВ и «Аякса». Азмун стал автором забитого гола в ворота «Атлетико» из Мадрида в рамках матча 4-го группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Тем самым нападающий донского клуба прервал «сухую» серию игр испанцев.

Fc-rostov.ru Дмитрий Полоз в игре

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Вторым голом в ворота немецкого клуба стал мяч, забитый форвардом Дмитрием Полозом с пенальти. Реализованный 11-метровый болельщики уже назвали «ответным за пенальти в ворота «Ростова» в Мюнхене». Ещё одним автором гола в ворота немцев стал полузащитник «Ростова» эквадорец Кристиан Нобоа, отправивший мяч со штрафного. Именно этот гол и принёс желто-синим историческую победу над «Баварией».

Испанская газета «El Mundo» также отметила победу дебютантов Лиги чемпионов над топ-клубом мира. «Баварцы» были поражены огромной энергией команды, занимающей шестое место российской Премьер-лиги», — пишет издание. Редакция назвала победу «незабываемой для «Ростова», а команду — «палачом «Андерлехта» и «Аякса».

Издание «EL PAÍS» охарактеризовало поражение «Баварии» на берегах Дона как провал. Этот матч выявил проблемы команды Карло Анчелотти. «В любом случае нет никакого оправдания для немецкого клуба. Поражение усугубило положение команды», — сказано на страницах газеты.

Fc-rostov.ru Кристиан Нобоа борется за мяч:

Напомним, матч на ростовском стадионе «Олимп-2» завершился со счётом 3:2. «Игроки были мобилизованы, сохраняли игровую дисциплину. Многое сложилось воедино — дисциплина, самоотдача. «Бавария» стала терять мяч, ребята смогли этим воспользоваться», — прокомментировал игру подопечных главный тренер донской команды Иван Данильянц.

По словам наставника, на игру с футбольными «убийцами» желто-синих настраивал Курбан Бердыев.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, первый матч в Лиге чемпионов УЕФА «Ростов» начал в Мюнхене. Тогда на «Альянц Арене» жёлто-синие уступили «Баварии» с разгромным счетом 0:5. Пять безответных мячей в ворота Джанаева отправили Роберт Левандовски, Томас Мюллер, Хуан Бернат, дважды отличился Джошуа Киммих.

«Нам показали, к чему нужно стремиться», — отмечал после встречи тренер жёлто-синих Дмитрий Кириченко.

Комментируя результаты жеребьевки Лиги чемпионов УЕФА, полузащитник «Ростова» Игорь Киреев назвал «Барселону» и «Баварию» «футбольными убийцами».

«Они играют до последней минуты, пока не забьют максимум голов. Здорово, что наконец-таки получится сравнить свой уровень с лучшими командами мира. Когда смотришь на их игру по телевизору, то создается впечатление, что это какой-то космос», — выразил свое мнение игрок.

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