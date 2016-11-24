Симферополь, 24 ноября, 2016, 14:45 — ИА Регнум. Турция намерена отменить санкции против России. Об этом в Крыму заявил глава турецкой делегации политиков и предпринимателей, посетивших республику, глава турецкой Ассоциации евразийских правительств Хасан Дженгиз.

torange.biz Санкции против России

«Турция перестраивает свою внешнюю политику и берет курс на евразийскую семью. Мы считаем, что сближение Турции с евразийской семьей невозможно без снятия санкций с России. Политика турецких властей имеет курс на изменение в отношении к крымскому вопросу», — цитирует Дженгиза РИА Новости.

Политик отметил, что его страна «шаг за шагом» решает вопрос о снятии санкций с Крыма. Также Хасан Дженгиз подчеркнул, что нахождение турецкой делегации в Крыму — знак для Запада.

Напомним, после попытки госпереворота в Турции началось похолодание в отношениях Турецкой республики со странами Запада.

Ранее Турция на словах поддерживала санкции в отношении России и Крыма, но не мешала своим предпринимателям вести бизнес на территории РФ, и в Крыму в том числе. Турецкий бизнес был вынужден свернуть проекты в Крыму только после того как турецкие ВВС сбили российский бомбардировщик СУ-24М.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре Севастополь возобновил паромное сообщение с Турцией, прерванное около года назад (также после инцидента с российским бомбардировщиком). Первый рейс Севастополь-Зонгулдак вышел из российского порта 28 октября.

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