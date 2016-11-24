Вашингтон, 24 ноября, 2016, 13:48 — ИА Регнум.



Gage Skidmore Избранный президент США Дональд Трамп

Многое было сказано об избрании Дональда Трампа, и еще больше скажут до дня его инаугурации 20 января 2017 года, что никто не верил ни в его выдвижение, ни в его победу. Тем не менее еще не придя в Овальный кабинет, избранный президент уже добился многого. Десятку его наибольших достижений избранного президента США приводит Г. Мерфи Донован в статье для The American Thinker.

На последнее место автор ставит то, что Трампу удалось захватить контроль над одной из крупных партий США. Пока республиканцы делали ставки на Джеба Буша, Трамп, невзирая на преграды и подножки партии, добился своего выдвижения. Республиканской партии США еще долго предстоит оправляться от такого развития событий. На фоне того, что республиканцам Трамп нужен больше, чем Трампу республиканцы. Либо старая гвардия приспособится к прагматизму Трампа, либо Трамп создаст новую партию, для чего у него, без сомнения, есть голоса избирателей.

Затем он отвесил хорошую оплеуху американским СМИ, которые пытались своей ложью, желчью и ненавистью повлиять на исход праймериз в США. Пресса пыталась казнить Трамп без суда и следствия за то, что он говорил, при этом, по большей части, закрывая глаза на заявления Клинтон. И избиратель принял близко к сердцу такие двойные стандарты. Страна оправится от риторики Трампа задолго до того, как избиратели забудут поведение Клинтонов, а также «профессионалов» от печати и телерадиовещания.

Ему также удалось вернуть честность политике. Когда сторонники Клинтон говорили «я с ней», Трамп отвечал «я с вами». Когда Трампа спросили, сколько он будет получать на посту главы Белого дома, он сказал «один доллар в год», Клинтон же на вопрос о чеках на внушительные суммы ответила, что она брала, «что ей предлагали».

Затем он спас судебную систему США. После победы у него появилась возможность навести порядок в Департаменте юстиции и ФБР. Так, судья Сутомайер считает, что пол, происхождение и цвет кожи могут повлиять на решение суда в пользу подсудимого, тогда как судья Гинсберг открыто выступал против Трампа, что стало беспрецедентным нарушением устоявшейся традиции.

Трамп также пустил на дно иммиграционную инерцию. На протяжении десятилетий обе партии не делали ничего для ужесточения иммиграции и повышения защищенности границы. Трамп же затронул логический вопрос, каким образом оставить открытыми границы, гарантировать безопасность страны и предотвратить терроризм.

Не стоит забывать и о том, что он вернул эмиграции популярность. Голливудские позеры, дешевые дивы шоу-бизнеса обещали покинуть США в случае победы Трампа. Этот день пришел. Простые граждане США ждут. И если жители западного побережья собираются уехать на север в Канаду, им надо поторопиться, пока дороги не завалило снегом.

Автор также призывает актеров Роберта Де Ниро, Вупи Голдберг и комика Эми Шумер остановиться на восточном побережье и прихватить сенатора от штата Нью-Йорк Чака Шумера, политического комментатора Криса и других.

Еще не придя в Белый дом, Трамп уже перезагрузил внешнюю политику США. Он указал на необходимость смены курса в отношении Европы, России, Израиля и исламского мира. И в число вариантов снова вернулась победа. Если победы в различных войнах в исламском мире невозможно добиться с помощью ЕС и ближневосточных партнеров Вашингтона, тогда нужны новые коалиции. Израиль является незаменимым моральным центром притяжения Ближнего Востока, Россия — незаменимым союзником для победы над исламизмом.

Он лопнул пузырь глобализма. Если концепция мирового правительства и глобализма и понесла ущерб в результате Brexit, то победа Трампа добила её, избавив от страданий. Поставив под сомнения вмешательства и наивную внешнюю политику, слабые торговые соглашения и союзы, Трамп кардинально изменил внешнюю и военную политику. И в лучшую сторону. Давно нужно было привлечь свежие головы.

Трамп также поставил крест на гуманитарных вмешательствах. При нем войны малых масштабов в рамках так называемых гуманитарных интервенций будут либо разрешаться, либо пресекаться на корню. Концепция, согласно которой США входят, чтобы побеждать, или не входят вообще, может стать новой доктриной. Если ЕС и исламский мир не хотят финансировать или бороться за победу над исламизмом, пусть будет так. США, России и Китаю будет проще выбирать цели.

И наконец, вооруженный только мудростью общественности, Трамп положил конец режимам Бушей, Клинтон и Обамы. Если на посту главнокомандующего Трамп окажется таким же эффективным, каким он был в рамках предвыборной кампании, США могут оказаться только в выигрыше.

Самым очевидным итогом победы Трампа, заключает автор, стало то, что она доказала правильность мнения относительно американских левых, вышедших на улицы своих городов, чтобы громить имущество и нападать на полицию. Они, заносчивые в своей предполагаемой победе, оказались капризными проигравшими.