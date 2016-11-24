Орел, 24 ноября, 2016, 12:56 — ИА Регнум. Заводский районный суд Орла отказал в удовлетворении требований о сносе памятника Ивану Грозному, установленному у Богоявленской церкви в октябре этого года. Решение суд принял по иску градозащитника, экс-депутата городской думы Юрия Малютина 23 ноября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в суде.

Александр Авдеев ИА REGNUM Памятник Ивану Грозному в Орле

Малютин направил иск о признании незаконным возведения монумента Ивану Грозному на территории памятника археологии «Детинец» крепости в охранной зоне, прилегающей к Богоявленской церкви Орла, в октябре. Этот иск стал уже третьим заявлением градозащитника в суд в связи с установкой памятника.

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Памятник Ивану Грозному в Орле признан законным

Рассмотрев иск, суд отказал в удовлетворении требований истца о сносе монумента.

«Суд пришел к выводу, что установленный монумент Ивану Грозному не располагается в границах памятника археологии «Детинец» крепости г. Орел. Порядок и процедура согласования при установке данного монумента не нарушены. Утверждение административного истца о расположении монумента в охранной зоне объекта культурного наследия Богоявленской церкви не нашли своего подтверждения в судебном заседании, поскольку граница охранной зоны в установленном порядке не определена», — сообщили ИА REGNUM в суде.

Вместе с тем, суд вынес частное определение в адрес управления по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области — в связи с отсутствием границ охранной зоны Богоявленской церкви.

Решение Заводского районного суда Орла не вступило в законную силу и может быть обжаловано в Орловском областном суде.

Как сообщало ИА REGNUM, памятник Ивану Грозному, который носит официальное название «Основанию города», был подарен к юбилею Орла Общественным международным фондом славянской письменности и культуры.

Открытие памятника изначально было назначено на начало августа, в рамках юбилейных торжеств. Однако церемонию вынужденно отложили из-за недовольства части горожан в связи с выбором властями места — у театра для детей и молодежи «Свободное пространство». После нескольких пикетов власти пошли навстречу жителям: место установки памятника перенесли.

14 октября памятник торжественно открыли — его установили на набережной рядом с Богоявленским собором, у слияния рек Оки и Орлика. Открытие состоялось при большом скоплении народа, с участием гостей из Москвы.