Ереван, 24 ноября, 2016, 12:43 — ИА Регнум. Премьер-министр Карен Карапетян подал заявление о вступлении в ряды правящей Республиканской партии Армении. Об этом глава правительства заявил перед заседанием кабмина 24 ноября.

Gov.am На заседании правительства Армении

По словам Карапетяна, принятое решение первую очередь вызвано тем, что на должность главы правительства его пригласил президент республики, глава РПА Серж Саргсян. Кроме того, по мнению премьера, любое Правительство должно иметь политическую опору, а нынешнее правительство является в первую очередь правительством РПА.

«В третьих — даже если не учитывать первые два пункта, можно задаться теоретическим вопросом — почему мы не создаем другую партию, которая станет для нас политической опорой. Думаю, что такое решение было бы необоснованным. Имея карабахский вопрос и угрозы безопасности нашей страны, мы должны избегать любых дестабилизирующих процессов», — отметил Карапетян.

Ещё одна причина, по которой он решил стать членом РПА — это консервативная идеология партии, которая, по словам Карапетяна, близка ему, кроме того в партии есть много приемлемых для него лиц. Именно поэтому, по мнению премьера, РПА может стать политической опорой для реализации реформ.

«Крайне важно, что перед приглашением занять пост премьера, передо мной была поставлена задача изменения социально-экономической жизни страны, системы государственного управления, а это означает, что реформы мы должны начать с себя. Этот вопрос поставлен в РПА очень четко, обсуждения ведутся открыто и искренне, а самокритика внутри зачастую звучит острее, чем это можно представить извне», — подчеркнул Карапетян.

Премьер министр отметил, что, вступив на должность главы правительства, он стал участником нового процесса, взяв свою часть ответственности.

При этом, по словам Карапетяна, не обязательно, чтобы беспартийные члены правительства и его соратники вступили в ряды партии. «Нет никакого принуждения, это их личное сознательное и идеологическое решение», — сказал премьер.

Он также отметил, что РПА, как и другие партии, не всегда была эффективной, но по его мнению, партия, осознавая свою ответственность за развитие и обеспечение безопасности страны, приняла решение пойти на преобразования, и имеет в себе этот потенциал.

26 ноября состоится очередной съезд РПА, в ходе которого будут внесены изменения в устав партии и в ее программу.

По данным армянской прессы, членами правящей партии станут все беспартийные министры правительства, а премьер Карен Карапетян будет избран вице-президентом партии. Ранее о своем решении пополнить ряды РПА заявил министр обороны Армении Виген Саркисян.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 сентября президент Армении принял отставку правительства, возглавляемое Овиком Абрамяном. 13 сентября был подписан указ о назначении на вакантный пост премьера Карена Карапетяна. 3 октября назначением министров обороны и иностранных дел процесс формирования правительства был завершён.

Из 18 министров свои посты сохранили 8 человек. Ещё один — Арцвик Минасян сменил пост министра экономики на должность главы министерства экологии. В результате структурных изменений несколько министерств было переименовано, а министерство градостроительства — упразднено. Большинство новых министров пришли из бизнеса и до назначения политической деятельностью не занимались.