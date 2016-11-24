Санкт-Петербург, 24 ноября, 2016, 12:27 — ИА Регнум. Дизельная подводная лодка «Колпино», построенная на «Адмиралтейских верфях» в Санкт-Петербурге, принята в состав Военно-морского флота России. Субмарина пополнит подводные силы Черноморского флота, сообщила пресс-служба кораблестроительного предприятия.

Admship.ru Подлодка Колпино

Подводная лодка «Колпино» заложена в октябре 2014, спущена на воду в мае 2016 года. Сегодня, 24 ноября, на подлодке «Колпино» торжественно подняли Андреевский флаг, что символизирует принятие корабля в боевой состав ВМФ. Подлодка «Колпино» завершила серию из шести лодок, построенных в Северной столице для Черноморского флота России.

«Адмиралтейские верфи построили корабли мирового класса, и нам есть чем гордиться. Серия из шести подводных лодок, обладающих высокой надежностью, управляемостью и современным вооружением, позволит более эффективно решать задачи, стоящие перед Черноморским флотом», — сказал в ходе торжественной церемонии главком ВМФ России адмирал Владимир Королев.

Первые две подводные лодки этой серии — «Новороссийск» и «Ростов-на-Дону» — вошли в состав Черноморского флота в августе и декабре 2014 года, третья и четвертая — «Старый Оскол» и «Краснодар» — в июле и ноябре 2015 года. 26 октября 2016 года военным морякам передана подводная лодка «Великий Новгород». Все шесть подлодок данной серии названы в честь городов, носящих почетные звания «Город-герой» и «Город воинской славы».

«Подъем флага на «Колпино» означает, что адмиралтейцы с честью завершили строительство серии из шести подводных лодок, и нам приятно осознавать, что Черноморский подводный флот возрожден. Эта работа стала хорошей платформой для следующего старта — строительства новой серии лодок 636 проекта для Тихоокеанского флота», — приводит пресс-служба предприятия слова гендиректора АО «Адмиралтейские верфи» Александра Бузакова.

Как уже сообщалось, в октябре предприятие приступило к выполнению государственного контракта на строительство очередной серии из шести подводных лодок проекта 636.3 для Тихоокеанского флота России.

Подводные лодки проекта 636.3 имеют высокую боевую эффективность за счет оптимального сочетания акустической скрытности и дальности обнаружения целей.

Как отмечают на верфях, при создании лодок проекта 636.3 ЦКБ «Рубин» модернизировало основные системы корабля базового проекта 636 («Варшавянка»): комплекс торпедно-ракетного вооружения, информационно-управляющую систему, радиолокационный и гидроакустический комплексы. Внесен ряд усовершенствований в общекорабельные системы с целью повышения скрытности подводной лодки и улучшения бытовых условий для экипажа.

Справка

АО «Адмиралтейские верфи» — базовое предприятие судостроительной отрасли, центр неатомного подводного кораблестроения России. В настоящее время на верфи успешно реализуется ряд контрактов для отечественных и зарубежных заказчиков. В строительстве находится пять серий подводных лодок для иностранных ВМС и ВМФ России. В постройке также ледокол «Илья Муромец» и серия патрульных ледоколов для отечественного Военно-морского флота. Численность предприятия составляет 6700 человек. 5 ноября 2016 года исполнилось 312 лет со дня основания Адмиралтейских верфей.