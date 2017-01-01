Москва, 1 января, 2017, 04:01 — ИА Регнум. Сегодня, 1 января, в России вступил в силу закон о государственном кадастре, сообщает ИА REGNUM. Создан институт государственных кадастровых оценщиков, полномочия по определению кадастровой стоимости объектов недвижимости передаются государственным бюджетным учреждениям.

Audit37.ru Кадастровая оценка

Закон предусматривает, что бюджетное учреждение несет ответственность за деятельность, связанную с определением кадастровой стоимости объекта недвижимости. Убытки, причиненные в результате нарушений, допущенных бюджетным учреждением при определении кадастровой стоимости, возмещаются в полном объеме за счет бюджетного учреждения.

Регион при этом будет нести субсидиарную ответственность по обязательствам бюджетного учреждения, связанным с возмещением таких убытков, если собственных средств бюджетного учреждения недостаточно.

Учреждения

Одновременно прописывается, что работники бюджетного учреждения, непосредственно определяющие кадастровую стоимость, не вправе устанавливать рыночную стоимость для оспаривания кадастровой стоимости.

Перечень объектов недвижимости, подлежащих оценке, формируется органами Росреестра на основании решения о проведении государственной кадастровой оценки.

Бюджетные учреждения также будут рассматривать жалобы и исправлять допущенные ошибки, проводить мониторинг рынка недвижимости, сбор, обработку, систематизацию и накопление сведений об объектах недвижимости, что позволит повысить достоверность информации.

В законе прописывается, что определение кадастровой стоимости проводится до 1 мая года, следующего за годом проведения государственной кадастровой оценки. Оно оформляется в виде отчета.

Орган Росреестра размещает проект отчета в фонде данных государственной кадастровой оценки, а также сведения о его размещении на официальном сайте бюджетного учреждения в интернете. Бюджетное учреждение размещает проект отчета на своем сайте в интернете, после чего в течение 50 дней любое заинтересованное лицо вправе подать замечания к нему. Затем бюджетное учреждение составляет окончательный отчет о кадастровой стоимости, направляет его в Росреестр, который проверяет его в течение 20 дней. Если у Росреестра нет замечаний, отчет направляется в исполнительный орган власти субъекта РФ. Результаты определения кадастровой стоимости утверждаются в течение 20 рабочих дней после получения, но не позднее 1 августа.

Как исправить ошибку

Исправление ошибок предусмотрено в упрощенном порядке путем обращения непосредственно в учреждение. При этом типовые ошибки будут исправляться в массовом порядке. Если обращение подано в определении кадастровой стоимости квартиры или земельного участка в садовом или дачном объединении, то учреждение должно пересчитать стоимость квартир в соответствующем доме или земельных участках в целом объединении.

Внеочередная государственная кадастровая оценка проводится также в случае оспаривания результатов определения кадастровой стоимости по основанию установления рыночной стоимости в отношении тридцати и более процентов объектов недвижимости, расположенных на территории субъекта РФ и сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре недвижимости.

Экстренные случаи

За правильностью применения методологии установлен федеральный надзор. Вводится гибкий механизм корректировки кадастровой стоимости в случае изменения конъюнктуры рынка недвижимости: закон предусматривает необходимость проведения внеочередной государственной кадастровой оценки при снижении индекса рынка недвижимости на 30 и более процентов в субъекте РФ со дня проведения последней государственной кадастровой оценки. Внеочередная государственная кадастровая оценка проводится также в случае оспаривания результатов определения кадастровой стоимости по основанию установления рыночной стоимости в отношении 30% и более объектов недвижимости, расположенных на территории субъекта РФ, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре недвижимости.

Закон предусматривает возможность корректировки кадастровой стоимости путем определения рыночной стоимости в досудебном порядке — в добровольно создаваемых в субъектах комиссиях. Результаты кадастровой оценки могут быть оспорены и в суде, для обращения в суд предварительное обращение в комиссию не является обязательным.

Переходный период

Закон вступил в силу 1 января 2017 года, при этом предусматривается переходный период — до 1 января 2020 года. В течение этого времени могут применяться нормы ныне действующего законодательства о кадастровой оценке. Решение о дате перехода к новому порядку кадастровой оценки принимается высшим органом исполнительной власти субъекта РФ. Государственная кадастровая оценка, начатая в соответствии с ныне действующими нормами, должна быть завершена до 1 января 2020 года.