Пекин, 24 ноября, 2016, 11:48 — ИА Регнум. Специалистам из Китая удалось создать лекарство, подавляющее вирус иммунодефицита человека. Одной инъекции достаточно, чтобы содержание вируса в крови значительно упало на семь дней, сообщает новостная служба Sina.

Спидцентр.рф ВИЧ

Как пояснил профессор Се Дун из Пекинского госпиталя «Ю-Ань», препарат является первым в мире, способным подавлять ВИЧ на протяжении столь долгого времени. Клинические испытания вещества прошли успешно — у 80,4% пациентов, получавших препарат, отмечено повышение иммунитета и резкое падение концентрации вируса в крови.

«Пациенту необходимо делать лишь одну прививку в неделю — больше никаких лекарств. Это заметно снизит давление на его печень и другие жизненно важные органы», — отмечает специалист.

Госуправление Китая по контролю над лекарственными средствами и пищевыми продуктами приступило к процессу регистрации и утверждения нового лекарственного средства 18 июля 2016 года. Первый случай СПИДа был зарегистрирован в КНР 3 апреля 1987 года. К началу 2016 года в стране насчитывалось 575 тыс. человек с ВИЧ-инфекцией, умерли от СПИДа 177 тыс. человек.