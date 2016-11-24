Волгоград, 24 ноября, 2016, 11:11 — ИА Регнум. Волгоградских школьников могут обезопасить от участи быть выставленными на мороз в случае отсутствия платы за проезд в общественном транспорте. Возможность введения бесплатного проезда для учащихся школ в троллейбусах и трамваях накануне на очередном заседании думы обсуждали местные депутаты, передает корреспондент ИА REGNUM 24 ноября.

ivabalk Морозный день

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Вернуть льготу пока предлагается только на зимний период. Парламентарии готовы уже в ближайшее время рассмотреть и принять соответствующий документ. Однако теперь дело за малым — необходимо изыскать в бюджете города средства, за счет которых будут компенсированы затраты муниципальных транспортных предприятий.

Напомним, за последние две недели в России произошло сразу несколько вопиющих случаев, когда кондуктор высадила ребенка из общественного транспорта в мороз из-за того, что у школьника не оказалось денег на проезд. Один произошел в Екатеринбурге. Девятилетней девочке пришлось идти домой пешком в минус 23 градуса. Ни один из пассажиров муниципального автобуса не сжалился над ребенком и не нашел мелочи, чтобы заплатить за ее проезд. Кондуктор также осталась безучастной и просто высадила девочку из транспорта. После прокуратура и администрация города начали проверки, а СКР возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

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Как сообщало ИА REGNUM, несколько дней назад аналогичный случай произошел в Новосибирске. В 30-градусный мороз школьника попросили выйти на следующей остановке, где он простоял 15 минут в ожидании следующего автобуса. Но и там ситуация повторилась. От остановки, где его во второй раз высадили из автобуса, мальчик шел полтора километра, перед этим простояв полчаса. И только водитель маршрутки сжалился и посадил ребенка. Добрался до дома мальчик уже весь окоченевший.