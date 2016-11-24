Таллин, 24 ноября, 2016, 10:56 — ИА Регнум. Принятая Европарламентом резолюция о «противостоянии российской пропаганде» глупая и бессмысленная, так как приведет к прямо противоположному результату. Об этом сегодня, 24 ноября, сообщает эстонский портал BaltNews. ee со ссылкой на мнение журналистов и редакторов интернет-СМИ русскоязычной Эстонии.

Репортаж средств массовой информации

Так, по мнению публициста и главного редактора портала Rodina. ee Аллана Хантсома, «благодаря интернету бессмысленно что-либо запрещать, если ты не живешь в Северной Корее. Действие рождает противодействие, и противодействие при желании может оказаться куда эффективнее и сильнее, чем первоначальный запрет».

По его оценке, «решение было вполне ожидаемо от тех, кто сам себя объявил «противником России», а, учитывая и одновременное с этой резолюцией рассмотрение резолюции о «противостоянии христианской пропаганде», — и противниками традиционных европейских ценностей». Хантсом напомнил, что «запретный плод сладок», и выразил убеждение, что многие теперь уже из принципа начнут интересоваться российскими СМИ. Кроме того, данный запрет обязательно активизирует дальнейшее развитие рынка альтернативных СМИ и социальных сетей.

Говоря о самом худшем сценарии реализации положений резолюции Европарламента, он назвал запрет трансляции российских телеканалов, а также запрет на территории Евросоюза Рунета, зоны доменов .ru. Однако в такой сценарий он уже не верит: «Месяц назад я бы сказал, что это возможно, но, исходя из выбора американского народа (победа сторонника нормализации отношений с Россией Дональда Трампа), вероятность такого развития событий мне представляется теперь постепенно сходящей к нулю».

Видеоблогер Алексей Рулев считает, что принятие резолюции приведёт минимум к холодной войне и изоляции русскоязычного медийного пространства. Россия вправе будет предпринять ответные шаги, подчеркнул он. Рулёв не исключил, что «Эстония получит вполне заслуженную критику, потому как в Европе обязательно скажут, что в стране душат внутреннюю оппозицию».

Напомним, против резолюции Европарламента о российских СМИ проголосовала один евродепутат от Эстонии из шести — Яна Тоом. Выступая перед коллегами, она объяснила свое решение так: «Документ, который лежит передо мной, о пропаганде — или контрпропаганде, если угодно. Это тупиковый путь. В демократическом мире политики не указывают дорогу СМИ». Она также возмущена тем, что документ фактически ставит знак равенства между Россией и террористической организацией ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также что при обсуждении документа использовалась откровенно антироссийская риторика о «войне с Россией» заинтересованных в ней политиков.