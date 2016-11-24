Москва, 24 ноября, 2016, 10:39 — ИА Регнум. Благодаря чартерам, за последние три неполных месяца курорты Антальи посетили 432 тыс. российских туристов — это почти в 22 раза больше, чем за первые 8 месяцев 2016 года, когда организованные туры не могли выполняться из-за запрета на чартеры с российской стороны.

Toursfera.ru Турция

В сентябре-ноябре из России в Анталию, помимо регулярного авиасообщения, прибыло более 2 тыс. чартерных рейсов. Несмотря на начало зимы, российские туроператоры поставили в Анталию в рамках чартерной перевозки еще 80 рейсов.

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Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 31 октября 2016 года поток российских туристов в Анталью увеличился на 2,3%. Сокращение российского турпотока в Турцию привело, по разным оценкам, к потере до $15 млрд доходов от туристического сегмента турецкой экономики. В 2016 году туристическая отрасль Турции из-за террористической угрозы и ухудшения отношений с Россией переживала тяжелый кризис. После того как в ноябре 2015 года истребитель ВВС Турции сбил в Сирии российский бомбардировщик Су-24, сокращение турпотока из России в Турцию превысило 90%.