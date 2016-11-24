Магас, 24 ноября, 2016, 10:15 — ИА Регнум. В ходе спецоперации в Назрани нейтрализованы два боевика. Группа вооруженных людей засела в одном из частных домов на улице Абадиева, сообщили ИА REGNUM 24 ноября в информационном центре Национального антитеррористического комитета.

Mate Marschalko Кровь

Силовики блокировали здание. Жители близлежащих домов были эвакуированы. Боевикам предложено было выйти и сдаться сотрудникам правоохранительных органов, но они открыли огонь по силовикам. Ответным огнем члены незаконного вооруженного формирования были нейтрализованы. В ходе боестолкновения погибли двое спецназовцев ФСБ России.

Предварительно личности убитых установлены. Они входили в бандгруппу, совершавшую преступления террористической направленности на территории Северного Кавказа.

В настоящее время активная фаза спецоперации завершена, на месте ее проведения идут оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 ноября режим КТО был введен на части территории города Назрань. Были ограничены для передвижения граждан улицы Овражная, Гудантова, Толстого, Железнодорожная, Чеченская, Гейрбек-Хаджи, Эльбруса, Вокзальная, Тихая и река Назранка, сообщили в оперативном штабе Ингушетии.