Ростов-на-Дону, 24 ноября, 2016, 09:43 — ИА Регнум. В адрес футбольного клуба «Ростов» после победы над «Баварией» в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА продолжают поступать поздравления. Тысячи болельщиков на ростовском стадионе «Олимп-2» накануне ликовали и долго не расходились после матча, передаёт корреспондент ИА REGNUM 24 ноября.

Vk.com/fcrostov Курбан Бердыев

Много тёплых слов, благодарности и поддержки сказали жёлто-синим и вице-премьер Виталий Мутко, и донской губернатор Василий Голубев. Эмоционален был в этот день и вице-президент клуба и тренер Курбан Бердыев.

«Бердыев всех поздравил, сказал, что в жизни футболистов бывают очень яркие эпизоды. Сказал, что ребята написали историю, в том числе свою личную. И три раза сказал: «Мужики!» — отметил наставник «Ростова» Иван Данильянц.

Напомним, что жёлто-синие накануне обыграли одного из самых грозных соперников в мире. Футбольный клуб «Бавария» не устоял перед высокой организованностью и предельной концентрацией ростовчан. На табло после финального свистка арбитра был зафиксирован результат встречи — 3:2 в пользу хозяев ростовского стадиона «Олимп-2».