Вашингтон, 24 ноября, 2016, 09:35 — ИА Регнум. По количеству голосов избирателей проигравшая на выборах президента США кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон опередила своего оппонента от республиканцев Дональда Трампа на два миллиона. Такие данные озвучил член организации Cook Political Report, политический обозреватель Дэйв Вассерман, сообщает Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM Хиллари Клинтон

Вассерман уточнил, что за Трампа проголосовали 62 миллиона 206 тысяч 395 граждан, за Клинтон — 64 миллиона 223 тысячи. Окончательно голоса избирателей во всех штатах до сих пор не подсчитаны. Какой бы ни была окончательная статистика, Трамп является победителем.

Объясняется такая нестыковка тем, что выборы в США непрямые. Избиратели голосуют не за кандидата, а за выборщиков, которые, в свою очередь, поддерживают одного из кандидатов. За Трампа отдали голоса не менее 290 выборщиков, при том, что для победы в кампании необходимо минимум 270 голосов.

Количество выборщиков в штате пропорционально количеству представителей штата в Конгрессе. Всего выборщиков в США 538. Если кандидат победил в каком-то штате, ему достаются голоса всех выборщиков этого штата — независимо от процентов.

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