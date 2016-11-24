Краснодар, 24 ноября, 2016, 09:25 — ИА Регнум. Добраться из Краснодара в Новороссийск и из Новороссийска в Сочи жителям и гостям Краснодарского края теперь можно будет беспрепятственно и, что называется, с ветерком. Скоростное движение автотранспорта обеспечит новая трехуровневая транспортная развязка, которая была торжественно открыта накануне на 1442-м км федеральной трассы М-4 «Дон» в районе реки Джубги (Туапсинский район). Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГК «Автодор» 24 ноября, на новом транспортном объекте отсутствуют пересечения транспортных потоков.

Russianhighways.ru Развязка на трассе М-4 «Дон»

Первый уровень развязки отвечает за направления Краснодар — Новороссийск и Новороссийск — Сочи. Второй уровень с двумя путепроводам открыт для движения по маршруту Краснодар — Сочи. Третий уровень с эстакадой работает по направлению Сочи — Новороссийск. Движение осуществляется по двум полосам.

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К строительству платной трассы на Кубани присматриваются немецкие инвесторы

Данного проекта жители края и автотуристы ждали восемь лет. Как отметил на церемонии открытия губернатор региона Вениамин Кондратьев, теперь грузовой транспорт спокойно будет двигаться в трех направлениях, а жители, которые хотят отдохнуть, смогут без особых проблем добираться до курортов. Строительство новых дорог продолжится и в будущем, добавил руководитель Кубани. Так, расширятся подъезды к Геленджику и Новороссийску, будет введена в строй развязка перед Горячим Ключом.

«Это будет способствовать комфортному проезду автотуристов к побережью», — сказал Вениамин Кондратьев.

Добавим, что работы по проектированию развязки около села Дефановка Туапсинского района велись с 2008 года, непосредственно строительство началось в 2012 году. Общая стоимость проекта составила порядка 2,6 млрд рублей. Заказчиком строительства является Государственная компания «Автодор», исполнителем — ОАО ДСК «Автобан». Подрядная организация на данный объект предоставляет десятилетний срок гарантии.

Напомним, летом текущего года туристы, едущие отдыхать на Черноморское побережье Краснодарского края, да и сами местные жители жаловались на многочасовые пробки. Как выяснилось в ходе прокурорской проверки, заторы образуются на автомобильной дороге М-4 «Дон» в Динском, Туапсинском районах, в Краснодаре и Горячим Ключе в зоне проведения ремонтных работ. Кроме того, в ведомстве сделали вывод, что неудовлетворительная обстановка на автомагистралях возникает из-за ненадлежащего выполнения собственником автодороги и органами Госавтоинспекции края мероприятий, направленных на предупреждение возникновения заторовых ситуаций. В настоящее время в Краснодарском крае ведется разработка новой транспортной схемы, которая позволит разгрузить дороги к морю.