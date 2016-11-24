Вашингтон, 24 ноября, 2016, 08:49 — ИА Регнум. В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» на домашней арене переиграл «Сент-Луис Блюз». Встреча, прошедшая 23 ноября в Вашингтоне, завершилась со счетом 4:3.

Nhl.com Александр Овечкин в матче «Вашингтон Кэпиталз» — «Сент-Луис Блюз»

Героем встречи стал нападающий столичной команды Александр Овечкин, оформивший очередной хет-трик. Еще одну шайбу за «Вашингтон» провел Евгений Кузнецов.

У гостей голевыми действиями отметились Владимир Тарасенко (дубль) и Алекс Пьетранджело.

После девятнадцати матчей в чемпионате НХЛ хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» пока занимают пятое место на «Востоке», имея в активе 26 очков. Клуб «Сент-Луис Блюз», набравший 25 баллов после двадцати одной игры, находится на 2-й позиции на «Западе».

Регулярный чемпионат НХЛ.

«Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон) — «Сент-Луис Блюз» (Сент-Луис) — 4:3 (1:0, 1:1, 2:2).

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