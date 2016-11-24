Токио, 24 ноября, 2016, 08:17 — ИА Регнум. Размещение российских ракетных комплексов на островах Итуруп и Кунашир (Курилы) не скажется на переговорах между Москвой и Токио. Об этом, как передает RT, заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.

Иван Шилов ИА REGNUM Острова

«Я думаю, что это не окажет никакого влияния», — отметил политик.

При этом Суга добавил, что японская сторона внимательно следит за присутствием российских войск на южных Курилах.

«Мы постоянно внимательно за этим наблюдаем, — говорит генсек. — Необходимо разрешение самой проблемы северных территорий».

22 ноября стало известно, что Минобороны Российской Федерации (РФ) разместило новейшие береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион» на Курильских островах.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 ноября президент РФ Владимир Путин в ходе беседы с журналистами в Лиме заявил, что на сегодняшний день Курилы — это суверенная территория России. При этом глава государства отметил, что Москва готова в этом вопросе к диалогу с Японией, также возможны различные варианты.

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