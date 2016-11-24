Хельсинки, 24 ноября, 2016, 07:41 — ИА Регнум. Глава военного ведомства Финляндии Юсси Ниинистё заявил, что не считает размещение российских ракетных комплексов «Искандер» в Калининградской области прямой угрозой. Вместе с тем, «негативная спираль действий», по его мнению, может привести к неким событиям, даже случайным, сообщает агентство Франс Пресс.

Mil.ru Ракетный комплекс «Искандер-М»

Министр обороны отметил, что Финляндия как член Евросоюза обязана помогать другим странам-участникам ЕС, следовательно, при необходимости она также получит поддержку. По мнению Ниинистё, в настоящее время угрозы его стране отсутствуют. Что касается российского руководства, то глава Минобороны не наблюдал «никакой склонности» к угрозам в адрес Финляндии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российские власти намерены развернуть в Калининградской области ракетные комплексы «Искандер» и С-400 в качестве ответа на развертывание американской системы ПРО в Европе. Основным назначением оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» является уничтожение систем ПВО и ПРО противника. Комплекс способен поражать цели на расстоянии до 500 км.