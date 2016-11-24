Магадан, 24 ноября, 2016, 06:00 — ИА Регнум. 5 дальневосточных регионов попали в десятку самых пьющих в РФ. На последних местах национального рейтинга трезвости — Чукотский автономный округ и Магаданская область, сообщает корреспондент ИА REGNUM на основании данных исследования «Трезвой России» и экспертно-аналитического центра при общественной палате РФ.

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На четвёртом с конца месте оказалась Амурская области с падением на 23 строки по сравнению с прошлым годом. Сахалин с того времени поднялся на один пункт, Камчатка — на шесть, но тем не менее регионы не смогли выбраться из десятки самых пьющих и заняли 78 и 76 места соответственно.

Самый большой рывок продемонстрировала Якутия, прыгнув с 71 места сразу на 34-ое. Меньше пить, если верить рейтингу, стали и в ЕАО: за год регион поднялся с 85-ой строки на 58-ую. Приморский край в федеральном списке на 60-м месте (падение 3 пункта), Хабаровский — на 63-ем (на 6 строк вверх).

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Интересно, что оказавшаяся на последнем месте в рейтинге трезвости РФ Магаданская область с результатами исследования не согласна. Власти региона полагают, что при анализе учитывались объёмы ввоза алкоголя в область, а через Колыму спиртное поставляется в Якутию и на Чукотку. Только в январе-сентябре в эти регионы продано более 10,4 тысячи декалитров продукции, сообщили в пресс-службе правительства Магаданской области.

По данным Магаданстата, на Колыме, наоборот, стали значительно реже выпивать: потребление алкогольных напитков на душу населения в 2015 году составило 10,1 литра, что на 17,2% меньше, чем в 2014 году. Снизилась продажа алкоголя и по итогам девяти месяцев 2016 года.

Якутия, между тем, продолжает принимать в сёлах сухие законы. Сегодня на заседании регионального парламента их число увеличилось на 3. Теперь торговать алкогольной продукцией полностью запрещено в 90 населённых пунктах республики.

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Как сообщало ИА REGNUM, в регионе есть те, кто не считает запрет торговли спиртным эффективной мерой. Мнения о том, что нелегальная продажа алкоголя в Якутии процветает, высказывались уже неоднократно. Предприниматель из посёлка Чернышевский Мирнинского района республики Галина Гуляева уверена, что в Якутии неэффективно борются с распространением алкоголя, притесняя при этом легальный бизнес. Женщина считает, что антиалкогольные ограничения нарушают ее права как предпринимателя, и намерена обратиться с жалобой в Конституционный суд РФ.

Интересно, что, по словам Галины Гуляевой, проверки правоохранительных органов на предмет нелегальной торговли алкоголем бесполезны. Торговцы оказываются предупреждёнными заранее, легко распознают чужаков, и алкоголь из-под прилавка им не продают. При этом, утверждает предприниматель, нелегальная торговля спиртным свободно ведётся не только в магазинах без лицензии, но и в жилых домах, гаражах, с помощью доставки на дом.