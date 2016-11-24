Фукусима , Япония, 24 ноября, 2016, 04:41 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 6 не вызвало нарушений работы атомной электростанции «Фукусима», сообщает Agence France-Presse 24 ноября.

Esvet.si АЭС «Фукусима-2»

Инженеры АЭС «Фукусима-2» сообщили, что сегодняшние подземные толчки не сказались на работе станции, все неполадки, которые возникли в системе охлаждения после землетрясения два дня назад, успешно устранены.

Власти провинции сообщили, что риска цунами в связи с землетрясением нет, инфраструктуре не нанесено значительного ущерба.

Как передавало ИА REGNUM, сегодня в префектуре Фукусима было зафиксировано новое землетрясение магнитудой около 6. Двумя днями ранее в результате землетрясения магнитудой 7,3 на побережье произошло цунами, удар стихии нанес урон системе охлаждения одного из реакторов АЭС «Фукусима-2».

АЭС «Фукусима-2» находится в районе, который пять лет назад был атакован самым сильным землетрясением в истории Японии — 11 марта 2011 года от землетрясения и цунами в Фукусиме и соседних провинциях погибло не менее 16 тыс. человек, произошла авария и утечка радиоактивного топлива на АЭС «Фукусима-1», которая на данный момент законсервирована.