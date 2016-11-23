Стокгольм, 24 ноября, 2016, 02:50 — ИА Регнум. Бывший министр иностранных дел Франции Лоран Фабиус, председательствовавший на ключевых переговорах по Парижскому соглашению, проходивших в 2015 году, заявил, что «шокирован» планами Дональда Трампа о выходе из международного соглашения по климату, передает Associated Press 24 ноября.

Pixabay.com Трюк и мистификация

Фабиус также прокомментировал слова Трампа о том, что глобальное потепление, которое является поводом для требований о снижении выбросов парниковых газов промышленным производством планеты, — это «мистификация».

»Это прагматизм? Это цинизм? Или это научное открытие? Я не знаю», — прокомментировал Фабиус рассуждения Трампа.

Как сообщало ИА REGNUM, Дональд Трамп, избранный президентом США на выборах 8 ноября, в ходе избирательной кампании резко критиковал международные соглашения по климату, в том числе Парижское соглашение, ратифицированное его предшественником Бараком Обамой. По его мнению, ограничения на выброс парниковых газов — это «смерть для промышленности». На посту президента Трамп обещал инициировать выход Соединенных Штатов из Парижского соглашения и других «сдерживающих» международных договоров по климату.

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Конечно, многие рассуждения Трампа относительно климатических изменений на планете вызывают сомнение — например, то, что угрозу глобального потепления «выдумали китайцы с целью подорвать обрабатывающую промышленность США». Скорее наоборот — соглашения, подобные принятому в Париже в 2015 году, наиболее опасны для индустриальных стран, таких как Китай, Вьетнам, Индия, и являются международным инструментом «сдерживания» растущих экономик Азии, Латинской Америки и России.

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По словам заместителя главного редактора ИА REGNUM Андрея Сверчкова,«мировая экологическая повестка сама по себе является угрозой национальной безопасности». Если Монреальский протокол фактически лишил нашу страну химической и холодильной промышленности, то Парижское соглашение, подписанное, но пока не ратифицированное Россией, является экономической угрозой практически для всех отраслей российской промышленности.