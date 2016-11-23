Вашингтон, 24 ноября, 2016, 01:52 — ИА Регнум. Исполнительный директор международной правозащитной организации Human Rights Watch (HRW) Кеннет Рот обратился к избранному президенту США Дональду Трампу с гневным письмом, осуждающим «риторику ненависти» и «шовинистические предложения» нового американского лидера. Заявление опубликовано на сайте HRW 24 ноября.

Gage Skidmore Дональд Трамп

«Как президент, вы будете нести тяжелую ответственность за осуществление опасных обещаний и предложений, которые были сделаны в ходе предвыборной кампании», — заявляет Кеннет Рот.

HRW считают «опасными намерениями» буквально все планы Трампа по контролю миграции, укреплению национальной безопасности, ограничению свободы торговли. Даже предложение Трампа об ограничении абортов вызвало яростный гнев HRW как «вопиющее нарушение прав женщин» — на медицинское обслуживание и защиту от сексуальных домогательств.

«Доступ к услугам по охране репродуктивного здоровья — важный успех в обеспечении доступного здравоохранения США… Черствые заявления Трампа повышают риск насилия в отношении женщин и ставят под угрозу усилия по борьбе с ним», — считает Рот.

Рот заявляет, что выполнение обещаний Трампа приведет к «вопиющим нарушениям» прав этнических и сексуальных меньшинств, женщин и мусульман, а также заявляет о «склонности» Трампа к военным преступлениям, пыткам и нарушению Женевской конвенции. Кроме того, HRW не нравится лично «расист, женоненавистник и ксенофоб» Стивен Бэннон, стратег и старший советник Трампа, которого Рот требует «немедленно уволить».

Исполнительный директор HRW призывает Трампа отказаться от шовинистических планов и риторики и подтвердить «обязательства США в области прав человека и верховенства закона».

«Вы должны однозначно отменить все эти предложения, прекратить ненавистную риторику и действия, заявленные от Вашего имени, и соблюдать обязательства Соединенных Штатов в соответствии с международным правом», — требует исполнительный директор HRW от избранного президента США.

Предшественник Дональда Трампа на посту президента США Барак Обама, администрация которого имеет непосредственное отношение к антиконституционному государственному перевороту на Украине, фактическому уничтожению государственности в Ливии и развязыванию кровавой гражданской войны в Сирии, за «миролюбивую риторику» в самом начале своего президентства был награжден Нобелевской премией мира.

В этом смысле Трамп — это анти-Обама: избранный американский лидер, инаугурация которого состоится 20 января 2017 года, еще не успел ничего совершить на высшем государственном посту, но за свою риторику уже «заслужил» репутацию «чудовища» со стороны политических оппонентов и правозащитных организаций.