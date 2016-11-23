Симферополь, 23 ноября, 2016, 23:03 — ИА Регнум. Делегация из 22 турецких политиков и бизнесменов прибыла в Крым из Москвы, сообщает RT.

Pixabay.com Турецкий флаг

В составе делегации, прибывшей на полуостров, представитель президента Турции Ибрагим Ерилли, вице-мэр Анкары Ахмет Тунч, доверенное лицо замруководителя генеральной дирекции безопасности Турции Хасан Дженгиз и представители деловых кругов Турции.

«Очень рады сюда приехать в Крым после кризиса с самолетом, который был в марте», — заявил Хасан Дженгиз журналистам, прибыв в аэропорт Симферополя.

Члены турецкой делегации планируют встретиться с руководством Крыма, деловыми кругами полуострова, с представителями крымских татар. Планируются посещения Симферополя, Ялты, Бахчисарая и Севастополя. Визит продлится в общей сложности три дня.

Кроме того, ожидается, что 24 ноября в Крым прибудут личный помощник президента Турции Мехмет Мутлу и представитель правящей Партии справедливости и развития Махмут Мали

Отметим, что Турция до сих пор официально не признала воссоединение Крыма с Россией, однако ранее представители турецких бизнес-кругов заявляли, что официальная Анкара не будет препятствовать реализации турецких бизнес-проектов в Крыму.