Рейкьявик, 23 ноября, 2016, 22:33 — ИА Регнум. Лево-зеленые в Исландии приостановили переговоры о формировании коалиционного правительства

Framsókn Исландский парламент

Исландское лево-зеленые движение приостановило переговоры о формировании коалиционного правительства с четырьмя другими партиями, сообщает 23 ноября Reuters.

Лидер партии Катрин Якобсдоуттир сообщила, что пока не решила будет ли она участвовать в формировании коалиционного правительства.

После парламентских выборов в Исландии, состоявшихся в октябре, продолжаются дискуссии по поводу формирования правительства. В этом процессе участвуют пять политических партий, прошедших в парламент.

Лево-зеленое движение, впервые в своей истории заняло второе место и получило 10 мест (из 63) в парламенте, поэтому его роль в формировании коалиционного правительства будет значительно.

Получившая на выборах 21 место «Партия независимости» не может сформировать правительство, так как не может найти общий язык с оппонентами. Так «Пиратская партия», занявшая на выборах третье место и получившая 10 мест, отказалась вступать с ней в коалицию.