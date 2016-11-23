Ростов-на-Дону, 23 ноября, 2016, 22:22 — ИА Регнум. Историческую победу одержал футбольный клуб «Ростов» над мюнхенской «Баварией» в матче Лиги чемпионов на своем поле 23 ноября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Steven Depolo Гол!

Первый гол в матче забила «Бавария», за «Ростов» ответил Сердар Азмун, отправивший мяч в ворота немцев к концу первого тайма.

Во втором тайме судья назначил пенальти в ворота «Баварии», который успешно реализовал Дмитрий Полоз. Правда, мюнхенцы восстановили равновесие уже через три минуты. Победный гол «Баварии» забил Кристиан Нобоа. До конца матча, несмотря на многочисленные атаки «Баварии», «Ростову» удалось удержать преимущество.

Всего в матче было забито пять голов: у «Ростова» отличились Сердар Азмун (на 44 минуте), Дмитрий Полоз (50) и Кристиан Нобоа (67), в составе «Баварии» голы забили Дуглас Коста (35 минута) и Хуан Берната (52 минута).

Для «Ростова» эта победа стала первой в истории клуба на групповом этапе Лиги чемпионов.

Первая встреча с «Баварией» в рамках Лиги чемпионов в Мюнхене для «Ростова» закончилась разгромным проигрышем — 5:0. По итогам сегодняшнего матча «Ростов» набрал четыре очка, поднявшись на третье место в турнирной таблице группы D. «Бавария» находится на втором месте группы.

6 декабря «Ростову» предстоит гостевой матч с ПСВ.

Что касается «Баварии», то для нее это уже второй проигрыш подряд за последнее время: 19 ноября мюнхенцы проиграли со счетом 0:1 дортмундской «Боруссии» в рамках Бундеслиги.