Багдад, 23 ноября, 2016, 21:35 — ИА Регнум. Ирак готов сократить добычу нефти в рамках плана ОПЕК по повышению цен на энергоносители, сообщает 23 ноября Reuters.

U.S. Navy Добыча нефти в Ираке

«Что мы потеряем от снижения добычи, мы приобретем от повышения цены», — заявил премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади.

Напомним, 30 ноября в Вене состоится саммит стран ОПЕК, страны-участники заявили, что готовы сократить добычу нефти на 4−4,5%, чтобы стабилизировать рынок нефти. Серьезные трения вызывает вопрос о квотах, которые придется перераспределять, когда объем добычи будет сокращен. Страны пострадавшие от различных конфликтов и санкций, такие как Иран и Ирак, рассчитывали сохранить свою квоту, а по возможности и увеличить ее. Страны ОПЕК готовы пойти на встречу Ирану, стремящемуся вернуть себе долю на рынке, после снятия санкций.