Москва, 23 ноября, 2016, 21:25 — ИА Регнум. Федеральная антимонопольная служба России может провести проверку и завести антимонопольное дело против платежных систем Visa и MasterCard по подозрению в дискриминации предприятий малого бизнеса по размеру комиссии за обслуживание, сообщает НТВ.

Maxpayne473 Кредитны карты Visa и Mastercard

Общественная организация «Опора России» и ее президент Александр Калинин собираются подать в ФАС заявление о том, что Visa и MasterCard за обслуживание предприятий крупного бизнеса берут комиссию 1,5%, а за обслуживание предприятий малого бизнеса взимают комиссионную плату до 2,5%. Глава ФАС Игорь Артемьев предложил предпринимателям подавать заявления в ФАС.

Кроме того, проверка предстоит и платежной системе Western Union, так как ФАС зафиксировала увеличение комиссионного сбора за платежи этой системы. «Хотя это касается людей из других стран, которые работают и переводят на родину деньги. Но всё равно надо их защищать», — заявил руководитель ФАС России Игорь Артемьев.