Москва, 23 ноября, 2016, 22:28 — ИА Регнум. В российском обществе сохраняется огромное социальное неравенство. Предпосылок для его снижения нет, при этом продолжается тенденция к обострению ситуации в разных сферах общественной жизни. В частности, недоступность качественной медицины и образования стали теми проявлениями социального неравенства, которые воспринимаются особенно болезненно российским обществом. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 23 ноября заявил директор Института социологии Российской академии наук, академик РАН Михаил Горшков на третьей Всероссийской научно-практической конференции «Консолидация общества: аналитика обеспечения развития России и ее национальной безопасности» в Общественной палате Российской Федерации.

Уильям Пауэлл Фрайт. Бедность и богатство. 1888

«Медицина и образование — вот две позиции углублённого неравенства, которые вызывают особую реакцию нашего российского общества», — заявил Горшков.

Несмотря на то, что разрыв в доходах несколько снизился из-за уменьшения группы высокообеспеченных граждан в годы кризиса, различные проявления социального неравенства воспринимаются обществом всё более остро. «Неравенство как было, так и остаётся. Продолжается тенденция к обострению в разных сферах. Особенно в доступе к качественной медицине — с этим большинство не хочет мириться», — заявил социолог.

«На многие неравенства уже закрывают глаза, по нашим исследованиям, вот только не на это. И ещё одна позиция — неравенство в доступе своих детей к качественному образованию», — продолжил он.

При этом, по его словам, Росстат демонстрирует заниженные показатели по разрыву в доходах между наименее и наиболее обеспеченными слоями общества. «По всем нашим исследованиям, разрыв в среднем по стране в два раза больше и достигает 30 раз между верхними и нижними 10%», — заявил Горшков.

«Это в среднем по стране, по мегаполисам не хочу даже цифру называть — она очень неприятная», — добавил он.

Численность бедных, в сравнении с предкризисными годами, увеличилась вдвое — уже не 12,5−13, а 25−26 млн, напомнил он, в то же время социолог подчеркнул, что, «вопреки расхожим домыслам», последствия кризиса не привели к значительному сокращению и тем более исчезновению среднего класса.

Произошло однако его «качественное ухудшение», отметил учёный, при этом наиболее существенным для средних слоёв стало снижение социальной защищённости, рост цен и «вынужденная активизация дополнительной трудовой активности, сужение пространства свободного времени».

«И тем не менее лишь меньшинство представителей средних слоёв отмечает ухудшение собственного положения. В их составе по-прежнему преобладает установка на решение личных проблем своими силами», — подчеркнул Горшков.

Напомним, что 23 ноября состоялась научно-практическая конференция, посвященная вопросам консолидации общества в условиях нарастающих угроз развитию и национальной безопасности России. Мероприятие организовано в Общественной палате Российской Федерации по инициативе Ассоциации «Аналитика» и при участии Российской академии наук, Института экономических стратегий, АО «Системы управления».