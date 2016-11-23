Ташкент, 23 ноября, 2016, 20:05 — ИА Регнум. Подготовка к предстоящим выборам президента Узбекистана проводится с соблюдением всех установленных норм и стандартов, говорится в заявлении Миссии наблюдателей СНГ.

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Миссия отмечает, что все избирательные участки обеспечены необходимой техникой, выборный процесс проходит на основе открытости и равенства, все происходящее освещается в СМИ.

«На избирательных участках созданы все условия для избирателей, в том числе для женщин с детьми созданы комнаты матери и ребенка», — указывает миссия.

Миссия подчеркивает, что свои окончательные выводы и оценки изложит после окончания наблюдения за выборами президента Республики Узбекистан.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, ЦИК Узбекистана предоставил аккредитацию для 26 наблюдателей от миссии СНГ. Миссию наблюдателей СНГ возглавляет исполнительный секретарь организации Сергей Лебедев.

Выборы президента Узбекистана состоятся 4 декабря.