Осло, 23 ноября, 2016, 18:41 — ИА Регнум. Инвестиции в нефтегазовый сектор Норвегии в 2017 году составят 147 млрд норвежских крон (16,3 млрд евро), что на 3,6% меньше по сравнению с предыдущей оценкой, которая была опубликована Статистическим управлением королевства в августе. Об этом сегодня, 23 ноября, сообщило агентство Bloomberg.

Swinsto101 Норвежская нефтяная платформа

Директор по связям с общественностью Норвежской ассоциации нефти и газа Томми Хансен отмечает, что 2017 год станет «ещё одним сложным годом». На фоне падения цен на нефть, которое началось в 2014 году, нефтегазовые компании откладывают проекты по геологоразведке и добыче. Инвестиции в норвежскую «нефтянку» сокращаются третий год подряд, а компании ждут стабилизации на рынке «черного золота».

Напомним, ранее глава Норвежского нефтяного директората Бенте Нюланд заявила о том, что двухлетний кризис в нефтяной промышленности Норвегии может закончиться. «Мы видим, что ситуация становится лучше», — заявила она агентствуReuters, ссылаясь на свои переговоры с нефтяными компаниями.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, инвестиции Норвегии в нефтегазовую отрасль в 2015 году упали на 16% по сравнению с 2014 годом до 150 млрд норвежских крон (16,6 млрд евро), это самый низкий показатель с 2000 года. По оценкам Норвежского нефтяного директората, объём инвестиций в «нефтянку» будет снижаться вплоть до 2019 года.

За первые 6 месяцев текущего года Норвегия нарастила добычу углеводородов на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. При этом прибыль королевства от участия в разработке нефтегазовых месторождений на континентальном шельфе упала на 29%, составив 38,7 млрд крон (около 4,2 млрд евро).