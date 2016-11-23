Хельсинки, 23 ноября, 2016, 18:39 — ИА Регнум. Инициатива Министерства транспорта и связи Финляндии по стимулированию спроса на электромобили вызвала критику со стороны Министерства финансов страны и представителей нефтяного бизнеса. Об этом сегодня, 23 ноября, сообщает финский национальный вещатель Yle.

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Напомним, финские чиновники предложили выплатить первым 25 тыс. покупателям по четыре тысячи евро для приобретения электромобиля или автомобиля на биогазе. Критики правительственного плана говорят о том, что эти меры могут лишь помочь повысить продажи иностранным автопроизводителям.

Напомним также, власти Финляндии планируют увеличить число «зелёных» авто до 250 тысяч в течение следующих 15 лет. В стране также появится соответствующая инфраструктура — на каждые десять электрокаров будет приходиться одна зарядная станция.

В настоящее время в Финляндии зарегистрировано около 2250 электромобилей и гибридных автомобилей. В 2016 году было продано менее 200 автомобилей на электрической тяге.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2017—2020 годах правительство может субсидировать приобретение электромобилей и автомобилей на биогазе на сумму 100 млн евро.