Санкт-Петербург, 23 ноября, 2016, 18:22 — ИА Регнум. Генеральный подрядчик строительства стадиона на Крестовском острове Санкт-Петербурга — ОАО «Метрострой» — не намерен отзывать свой персонал со стройплощадки стадиона до сдачи объекта, которая намечена на конец декабря 2016 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 ноября сообщили в «Метрострое».

Gov.spb.ru Строительство стадиона на Крестовском острове

При этом метростроевцы отвергают предположения о том, что участие в строительстве «Зенит-Арены» привело к замедлению работ на других объектах компании, которая занята возведением новых тоннелей и станций Петербургского метрополитена.

Ранее информированный источник рассказал ИА REGNUM, что несколько дней назад гендиректор «Метростроя» Вадим Александров в ходе совещания на стадионе сообщил, что у предприятия нарастает отставание по исполнению графика работ в метрополитене, и он вынужден будет снимать своих сотрудников со стройплощадки стадиона и возвращать их на профильные рабочие места — для строительства тоннелей и станций.

Кроме того, по данным собеседника агентства, Александров заявил, что задержка зарплаты его сотрудникам, занятым на стадионе, уже составляет полтора месяца, и этот факт также подталкивает к переводу людей со стадиона на другие объекты. Как отмечает источник, неплатежи генподрядчику и субподрядчикам за уже выполненные работы заказчик стадиона — комитет по строительству Санкт-Петербурга — оправдывает не утвержденными сметами.

В то же время, в ОАО «Метрострой» корреспонденту ИА REGNUM сегодня официально сообщили, что на строительстве четырех новых участков петербургской подземки, где также задействованы сотрудники предприятия, «работы выполняются согласно графику и лимиту финансирования текущего года».

При этом в «Метрострое» признали, что роль генподрядчика на завершении строительства «Зенит-Арены» потребовала от компании мобилизовать имеющийся инженерно-технический и рабочий персонал. «Однако мобилизация учитывала необходимость выполнения производственных программ по всем имеющимся госконтрактам», — заявили в «Метрострое».

Также в компании официально не подтверждают, что предприятие якобы намерено начать отзыв персонала с Крестовского острова и его переброску на объекты по строительству метрополитена, по мере приближения сроков сдачи стадиона.

«Объемы работ на стадионе по-прежнему велики. И они будут таковыми вплоть до срока окончания строительства, — объяснили в «Метрострое». — Меняться будут только виды работ. Чем ближе пуск, тем больше будет, например, отделочных работ».

Поэтому весь задействованный сегодня на стадионе персонал будет трудиться на объекте вплоть до 25 декабря, на которое назначен срок окончания строительных работ, заверили в «Метрострое».

Добавим, что после окончания строительства стадион, как ожидается, будет передан на баланс футбольному клубу «Зенит». Именно на клуб в этом случае ляжет ответственность за пусконаладочные работы и устранение недоделок на стадионе, который должен принять матчи Кубка Конфедераций и Чемпионата мира по футболу. Соответственно, генподрядчик и субподрядчики будут иметь дело уже не с представляющим государство комитетом по строительству, а с частным коммерческим предприятием, каковым является ФК «Зенит».

В связи с этим, по данным собеседников ИА REGNUM, у строителей нарастает беспокойство о том, получат ли они, в конечном итоге, заработанные деньги за выполненную на стадионе работу.

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Напомним, громкий скандал разгорелся вокруг стадиона после визита на арену комиссии FIFA 31 октября. Инспекторы Международной федерации футбола пришли к выводу, что выкатное поле стадиона сильно вибрирует под нагрузкой, а значит, намеченные на 2017−2018 годы матчи Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу на этом поле проводиться не могут.

Прибывший на стадион 3 ноября вице-премьер по спорту Виталий Мутко признал, что «выявлены определенные недоработки, которые были при проектировании и строительстве допущены», но «они будут устранены».

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Общестроительные работы на стадионе должны быть завершены 25 декабря 2016 года. Приспособление его для использования как спортивного объекта потребует еще примерно 2−2,5 месяца, отмечали в Смольном. Первая официальная игра пройдет на стадионе, как ожидается, в марте 2017 года.