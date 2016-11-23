Москва, 23 ноября, 2016, 15:22 — ИА Регнум. В России создаётся механизм поддержки одарённых школьников, студентов и молодых исследователей. Об этом 23 ноября в ходе заседания Совета по науке и образованию заявил президент РФ Владимир Путин.

Дорогу талантам! Советский плакат

«Сейчас вместе с нашими компаниями создаем механизм поддержки одаренных школьников, студентов, молодых исследователей. Считаю, нам нужно выстроить комплексную систему сбережения, развития талантов. Она должна охватывать, как я уже сказал, и молодых ученых», — сказал Путин.

По его словам, задача состоит не только в том, чтобы «помочь молодым людям раскрыть свои способности, получить глубокие, качественные знания, хорошее образование»: «У молодежи должны быть стимулы, желание заниматься наукой именно в России, работать в интересах нашей экономики».

Напомним, ранее российские власти неоднократно говорили о необходимости увеличения финансирования отечественной науки.