Москва, 23 ноября, 2016, 15:16 — ИА Регнум. В России за январь-октябрь 2016 года зафиксировано около 72 тысячи новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией инфицирования. Этот показатель где-то на 0,7−0,8% выше, если сравнивать с аналогичным периодом 2015 года. Об этом сегодня, 23 ноября, заявила главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Ирина Шестакова.

Morehealthy.ru ВИЧ

По словам Шестаковой, на 31 декабря 2015 года в России зафиксировано 1 млн 009 тыс. человек зараженных ВИЧ-инфекцией. Более 200 тысяч из заболевших уже умерли, 620 тысяч состоят на диспансерном учете.

Читайте также: Правительство РФ увеличит финансирование борьбы с ВИЧ

Как сообщало ИА REGNUM, за последние 10 лет в России отмечается рост числа инфицированных, в среднем каждый год число носителей ВИЧ увеличивается на 10%. Власти России готовы увеличить ежегодные расходы на борьбу с распространением вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) на 13,2 млрд рублей.

Читайте также: Ситуация с ВИЧ критическая в 10 регионах РФ — Скворцова