Москва, 23 ноября, 2016, 15:08 — ИА Регнум. Во властных структурах не видят возможностей оптимизации неэффективных бюджетных трат, судя по обсуждению темы повышения пенсионного возраста, такое решение в правительстве уже принято. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 23 ноября глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР), комментируя презентацию ПФР о повышении пенсионного возраста.

Василий Максимов. Портрет старика (фрагмент). До 1911

«ЛДПР категорически против повышения пенсионного возраста, мы считаем, что любые разговоры про пенсионный возраст сегодня, на фоне неиндексации пенсий работающим пенсионерам в следующем году, неполноценной индексации в этом году всем пенсионерам, заморозки выплат повышенных пенсий для пенсионеров, которые отработали 30 лет в сельской местности, продления моратория на накопительную часть пенсии, то есть на фоне всего этого такая инициатива и обсуждение — это травмирование психики наших граждан», — считает он.

Власть это решение всячески педалирует на основании того, что бюджет и так дефицитный, социальные статьи резать уже больше некуда и в дальнейшем следует экономить, пояснил он. «Учитывая то, что и ПФР это обсуждает, и в правительстве обсуждают, полагаю, что решение это принято, и со временем это будет реализовано. Будут готовить общественное мнение, порождать дискуссии, мы будем наблюдать, как реализуют по технологии «Окна Овертона» вопрос повышения пенсионного возраста из темы, радикально неприемлемой, трансформируется в законодательно закрепленную», — говорит депутат.

В правительстве не видят возможностей оптимизировать бюджетные траты в частности при заключении государственных и муниципальных контрактов, считает Нилов. Также, по его мнению, дополнительные средства для бюджета можно было бы изыскать, взяв под контроль таможню, а также нелегальную продажу топлива. «Сколько топлива продается бесконтрольно и акцизы не платятся, госимущество реализовывается по заниженным ценам, проводятся мероприятия сомнительного характера. Но на это все деньги находятся, а на пенсионеров деньги найтись не могут, поэтому нашли очередную возможность правительства экономить», — указал парламентарий. Пока, учитывая, что впереди президентские выборы, что тема непопулярная, будут аккуратно прощупывать и формировать общественное мнение, предположил Нилов.

ПФР обнародовал презентацию о возможном повышении пенсионного возраста, начиная с 2019 года. Предлагается повышать пенсионный возраст для мужчин на три месяца в год до достижения 65 лет, для женщин — по шесть месяцев в год до достижения 60 лет, следует из презентации главы Пенсионного фонда Антона Дроздова. Для получателей социальных пенсий предполагается еще более высокий пенсионный возраст — 68 лет для женщин и 70 лет для мужчин, он будет достигнут постепенно. 1 января 2017 года вступит в силу закон, предусматривающий постепенное повышение пенсионного возраста для госслужащих до 63 лет для женщин и 65 лет для мужчин.