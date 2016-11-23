«Решение о повышении пенсионного возраста принято, идет подготовка мнения»
Москва, 23 ноября, 2016, 15:08 — ИА Регнум. Во властных структурах не видят возможностей оптимизации неэффективных бюджетных трат, судя по обсуждению темы повышения пенсионного возраста, такое решение в правительстве уже принято. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 23 ноября глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР), комментируя презентацию ПФР о повышении пенсионного возраста.
«ЛДПР категорически против повышения пенсионного возраста, мы считаем, что любые разговоры про пенсионный возраст сегодня, на фоне неиндексации пенсий работающим пенсионерам в следующем году, неполноценной индексации в этом году всем пенсионерам, заморозки выплат повышенных пенсий для пенсионеров, которые отработали 30 лет в сельской местности, продления моратория на накопительную часть пенсии, то есть на фоне всего этого такая инициатива и обсуждение — это травмирование психики наших граждан», — считает он.
Власть это решение всячески педалирует на основании того, что бюджет и так дефицитный, социальные статьи резать уже больше некуда и в дальнейшем следует экономить, пояснил он. «Учитывая то, что и ПФР это обсуждает, и в правительстве обсуждают, полагаю, что решение это принято, и со временем это будет реализовано. Будут готовить общественное мнение, порождать дискуссии, мы будем наблюдать, как реализуют по технологии «Окна Овертона» вопрос повышения пенсионного возраста из темы, радикально неприемлемой, трансформируется в законодательно закрепленную», — говорит депутат.
В правительстве не видят возможностей оптимизировать бюджетные траты в частности при заключении государственных и муниципальных контрактов, считает Нилов. Также, по его мнению, дополнительные средства для бюджета можно было бы изыскать, взяв под контроль таможню, а также нелегальную продажу топлива. «Сколько топлива продается бесконтрольно и акцизы не платятся, госимущество реализовывается по заниженным ценам, проводятся мероприятия сомнительного характера. Но на это все деньги находятся, а на пенсионеров деньги найтись не могут, поэтому нашли очередную возможность правительства экономить», — указал парламентарий. Пока, учитывая, что впереди президентские выборы, что тема непопулярная, будут аккуратно прощупывать и формировать общественное мнение, предположил Нилов.
ПФР обнародовал презентацию о возможном повышении пенсионного возраста, начиная с 2019 года. Предлагается повышать пенсионный возраст для мужчин на три месяца в год до достижения 65 лет, для женщин — по шесть месяцев в год до достижения 60 лет, следует из презентации главы Пенсионного фонда Антона Дроздова. Для получателей социальных пенсий предполагается еще более высокий пенсионный возраст — 68 лет для женщин и 70 лет для мужчин, он будет достигнут постепенно. 1 января 2017 года вступит в силу закон, предусматривающий постепенное повышение пенсионного возраста для госслужащих до 63 лет для женщин и 65 лет для мужчин.