Федеральный центр и региональная элита накануне 2018: Круглый стол
Москва, 23 ноября, 2016, 14:51 — ИА Регнум. 29 ноября 2016 года в 13:00 в пресс-центре ИА REGNUM состоится восьмое заседание Экспертного клуба «Регион» на тему «Федеральный центр и региональная элита накануне Большой игры-2018: модели взаимодействия».
Вопросы для обсуждения:
- Общая логика взаимодействия федерального центра и региональной элиты;
- Вице-губернаторы по внутренней политике, кураторы, мониторинг: как должна работать система;
- Возможные законодательные изменения, включая изменения в межбюджетных отношениях и бюджетном процессе.
Экспертный клуб создан совместно Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК), ИА REGNUM, Институтом региональных проблем и порталом «Региональные комментарии». На заседаниях клуба ежемесячно обсуждаются важнейшие проблемы российских регионов и региональной политики.
Адрес: Берсеневский пер., д. 2, стр. 1 (Бизнес-центр «Красный Октябрь», 6 этаж).
Регистрация гостей и аккредитация прессы проводится по электронной почте: press-center@regnum.ru или по телефону: