Москва, 23 ноября, 2016, 14:51 — ИА Регнум. 29 ноября 2016 года в 13:00 в пресс-центре ИА REGNUM состоится восьмое заседание Экспертного клуба «Регион» на тему «Федеральный центр и региональная элита накануне Большой игры-2018: модели взаимодействия».

ИА REGNUM

Вопросы для обсуждения:

Общая логика взаимодействия федерального центра и региональной элиты;

Вице-губернаторы по внутренней политике, кураторы, мониторинг: как должна работать система;

Возможные законодательные изменения, включая изменения в межбюджетных отношениях и бюджетном процессе.

Экспертный клуб создан совместно Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК), ИА REGNUM, Институтом региональных проблем и порталом «Региональные комментарии». На заседаниях клуба ежемесячно обсуждаются важнейшие проблемы российских регионов и региональной политики.

Адрес: Берсеневский пер., д. 2, стр. 1 (Бизнес-центр «Красный Октябрь», 6 этаж).