Вашингтон, 23 ноября, 2016, 13:53 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп

На протяжении всей предвыборной кампании кандидат-республиканец Дональд Трамп отмечал, что изменение климата является ничем иным, как «фальсификацией», мифом, запущенным Китаем. Однако в интервью New York Times 22 ноября он заявил, что может пересмотреть свой взгляд на этот вопрос, сообщает The Independent.

«Я думаю, что между деятельностью человека и изменением климата есть определенная связь. Некоторая. Важно понять, в какой степени», — ответил он на вопрос журналистов, тем не менее, добавив, что он пока не принял окончательного решения о том, выйдет ли он из Парижского соглашения по климату.

Одним из аспектов этого вопроса, по мнению Трампа, является то, как соглашение скажется на конкурентоспособности, и во что обойдется компаниям США.