Ростов-на-Дону, 23 ноября, 2016, 13:14 — ИА Регнум.

Состав администрации Ростова-на-Дону с приходом сити-менеджера Виталия Кушнарева претерпевает большие изменения. Сегодня, 23 ноября, объявлено о новых назначениях на руководящие посты. Таблички с именами и фамилия придётся теперь поменять на кабинетах директора департамента транспорта, а также руководителя департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения города. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Здание администрации Ростова-на-Дону

Как стало известно, уже неделю должность директора департамента автодорог и организации дорожного движения возглавляет коренной ростовчанин Сергей Лиманов. Он знает все о технологии строительства транспортных артерий ещё со студенческих лет. В 1981 году Лиманов окончил Ростовский инженерно-строительный институт по специальности «Автомобильные дороги» с присвоением квалификации «инженер-строитель». В разные годы занимал руководящие посты в управлении автодорог Ростовской области, работал в министерстве транспорта региона. До прихода на пост директора департамента руководил центром безопасности дорожного движения.

С сегодняшнего дня на должности директора департамента транспорта города Аллу Лоскутникову сменил небезызвестный Геннадий Клейменов. Со своими обязанностями новый глава департамента уже знаком, так как с 2006 года был заместителем директора ведомства, а затем возглавлял структуру. Затем Клейменов руководил транспортными компаниями, занимался организацией пассажирских перевозок в Сочи.

Напомним, что первой кадровой переменой в Ростове-на-Дону после смены сити-менеджера на прошлой неделе стал уход заместителя главы городской администрации по организационно-правовым и кадровым вопросам. Покинул должность Павел Голота.

Как уже сообщало ИА REGNUM, глава ростовской администрации сменился 7 ноября. Городской парламент поддержал кандидатуру Виталия Кушнарева. До соответствующего назначения он возглавлял министерство транспорта Ростовской области.

В новой должности Кушнарев уже делал акцент на сложную обстановку на транспортных артериях областного центра. В частности, планируется повысить пропускную способность дорог за счет снижения числа личного автотранспорта и упорядочения работы общественного транспорта.

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